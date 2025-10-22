«Нежданные гости» в Исландии

Исландия наравне с Антарктидой считалась одним из немногих мест в мире, где нет комаров. Так было до недавних пор. В течение трех дней в Исландии обнаружили трех комаров, сообщил исландскому телеканалу RUV профессор водной биологии Исландского университета Гисли Мар Гисласон.

По словам ученого, скорее всего, сейчас в Исландии больше трех комаров. Он допустил, что комары могут пережить зиму, укрывшись в подвалах, на чердаках или в любых постройках, где температура держится выше нуля.

Как уточняет The Guardian, найдены три комара вида Culiseta annulata, две самки и один самец.

В Исландии потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в остальном Северном полушарии, отмечает The Guardian. Из-за климатического кризиса ледники разрушаются, а в водах страны появилась рыба из более теплых южных стран, например, макрель.