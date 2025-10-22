Украина заявила, что ударила ракетами Storm Shadow по Брянскому химзаводу

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу, сообщили в Генштабе ВСУ.

По словам украинских офицеров, массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе с помощью ракеты воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшей российскую систему противовоздушной обороны, передают украинские СМИ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что «результаты поражения уточняются».

Российские издания в то же время сообщают, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. Отмечается, что в результате удара город остался без света.