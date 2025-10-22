ХАМАС возвращает контроль над Газой

На фоне громких заявлений о «смене режима» в секторе Газа и международных планов по вытеснению ХАМАС из политического процесса реальная картина на месте выглядит совершенно иначе. Несмотря на военные поражения, изоляцию и разрушения, ХАМАС шаг за шагом восстанавливает инфраструктуру влияния и фактически возвращает себе контроль над Газой — на сей раз не с помощью оружия, а посредством бюрократии. ХАМАС тайно и при посредничестве арабских стран участвует в формировании технократического правительства, которому предстоит управлять сектором в послевоенный период. Движение включило в список около половины членов будущего кабинета, причем это люди, открыто или негласно поддерживающие принципы ХАМАС. Остальных предложила Палестинская администрация (ФАТХ), зная и принимая участие в этом неформальном разделении.

Посредники и, прежде всего, Египет передали ХАМАС список предложенного состава, стремясь избежать открытого конфликта. Таким образом, как сообщает Kan 11, ХАМАС получает возможность сохранить рычаги контроля над сектором Газа — через «черный ход», не прибегая к прямому участию в выборах или управлении. Данная схема — компромисс, призванный удовлетворить все стороны: Палестинскую администрацию, стремящуюся вернуться в Газу, арабских посредников, желающих сохранить баланс, и сам ХАМАС, которому важно не потерять статус «национального сопротивления». В результате Газа может получить не новое руководство, а новую форму старой зависимости, где каждый министр станет заложником невидимого согласования с бывшей властью. Ситуация развивается параллельно дипломатической активности Египта. Министр иностранных дел Бадр Абдель-Ати в интервью изданию The National (Абу-Даби) заявил, что Каир настаивает на «скорейшем» одобрении резолюции Совета Безопасности ООН о создании в секторе международных стабилизационных сил. Эти силы должны обеспечить порядок, контроль над гуманитарной помощью и мониторинг выполнения соглашений.

По словам министра, Египет выступает за принятие четкой резолюции, которая «определит полномочия и мандат международных сил». Он добавил, что Каир «готов участвовать в любом формате, но только в рамках мандата Совбеза ООН». Согласно источникам The National, Египет готов возглавить многонациональные силы численностью около 4 тысяч военнослужащих. В их состав войдут контингенты из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Эти силы не будут обладать тяжелым вооружением, ограничившись бронетехникой и легким оружием, и займут районы, из которых Израиль выведет войска на первом этапе реализации мирного плана президента Дональда Трампа. Абдель-Ати уточнил, что наряду с Советом мира, который возглавит Трамп при участии таких политических фигур, как Тони Блэр, международные силы будут помогать предоставлять базовые услуги населению и обучать местную полицию. Таким образом, на смену прямому управлению извне приходит идея «международного сопровождения» — своеобразная форма внешнего протектората под палестинским флагом.