Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

ХАМАС возвращает контроль над Газой

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
00:57

На фоне громких заявлений о «смене режима» в секторе Газа и международных планов по вытеснению ХАМАС из политического процесса реальная картина на месте выглядит совершенно иначе. Несмотря на военные поражения, изоляцию и разрушения, ХАМАС шаг за шагом восстанавливает инфраструктуру влияния и фактически возвращает себе контроль над Газой — на сей раз не с помощью оружия, а посредством бюрократии.

ХАМАС тайно и при посредничестве арабских стран участвует в формировании технократического правительства, которому предстоит управлять сектором в послевоенный период. Движение включило в список около половины членов будущего кабинета, причем это люди, открыто или негласно поддерживающие принципы ХАМАС. Остальных предложила Палестинская администрация (ФАТХ), зная и принимая участие в этом неформальном разделении.

Там, где образуется вакуум, всегда возвращаются старые хозяева. И, судя по всему, ХАМАС это прекрасно понимает

Посредники и, прежде всего, Египет передали ХАМАС список предложенного состава, стремясь избежать открытого конфликта. Таким образом, как сообщает Kan 11, ХАМАС получает возможность сохранить рычаги контроля над сектором Газа — через «черный ход», не прибегая к прямому участию в выборах или управлении.

Данная схема — компромисс, призванный удовлетворить все стороны: Палестинскую администрацию, стремящуюся вернуться в Газу, арабских посредников, желающих сохранить баланс, и сам ХАМАС, которому важно не потерять статус «национального сопротивления». В результате Газа может получить не новое руководство, а новую форму старой зависимости, где каждый министр станет заложником невидимого согласования с бывшей властью.

Ситуация развивается параллельно дипломатической активности Египта. Министр иностранных дел Бадр Абдель-Ати в интервью изданию The National (Абу-Даби) заявил, что Каир настаивает на «скорейшем» одобрении резолюции Совета Безопасности ООН о создании в секторе международных стабилизационных сил. Эти силы должны обеспечить порядок, контроль над гуманитарной помощью и мониторинг выполнения соглашений.

Министр иностранных дел Бадр Абдель-Ати... За египетской дипломатической формулой скрывается другое — страх перед хаосом и новая попытка умиротворить силы

По словам министра, Египет выступает за принятие четкой резолюции, которая «определит полномочия и мандат международных сил». Он добавил, что Каир «готов участвовать в любом формате, но только в рамках мандата Совбеза ООН».

Согласно источникам The National, Египет готов возглавить многонациональные силы численностью около 4 тысяч военнослужащих. В их состав войдут контингенты из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Эти силы не будут обладать тяжелым вооружением, ограничившись бронетехникой и легким оружием, и займут районы, из которых Израиль выведет войска на первом этапе реализации мирного плана президента Дональда Трампа.

Абдель-Ати уточнил, что наряду с Советом мира, который возглавит Трамп при участии таких политических фигур, как Тони Блэр, международные силы будут помогать предоставлять базовые услуги населению и обучать местную полицию. Таким образом, на смену прямому управлению извне приходит идея «международного сопровождения» — своеобразная форма внешнего протектората под палестинским флагом.

В итоге сектор Газа становится лабораторией политического эксперимента, где ХАМАС не исчезает, а меняет облик

Таким образом, Каир, по сути, берет на себя роль регионального архитектора новой послевоенной реальности, в которой ХАМАС остается внутри системы, но под контролем внешних игроков.

Но за египетской дипломатической формулой скрывается другое — страх перед хаосом и новая попытка умиротворить силы, которые невозможно уничтожить.

В итоге сектор Газа становится лабораторией политического эксперимента, где ХАМАС не исчезает, а меняет облик: из запрещенной организации превращается в партнера «по необходимости». Международное сообщество готово говорить с ним не напрямую, а через посредников, а посредники — закрывать глаза на то, что именно ХАМАС по-прежнему задает ритм всему происходящему в секторе.

Пока мировые лидеры обсуждают архитектуру будущего Ближнего Востока, в Газе это будущее выстраивается само — не по соглашениям или резолюциям, а по закону политического тяготения, который гласит: там, где образуется вакуум, всегда возвращаются старые хозяева. И, судя по всему, ХАМАС это прекрасно понимает.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
17 октября 2025, 01:52
17 октября 2025, 01:52 5950
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
17 октября 2025, 01:28
17 октября 2025, 01:28 8592
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47
15 октября 2025, 21:47 7923
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
02:07
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира
02:01
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию
01:33
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают
21 октября 2025, 19:29
21 октября 2025, 19:29 5635
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи
21 октября 2025, 18:29
21 октября 2025, 18:29 5003
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
01:20
01:20 3239
Саркози таки сел
Саркози таки сел
01:17
01:17 426
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56
21 октября 2025, 22:56 3841
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
21 октября 2025, 17:23
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21

