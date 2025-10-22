Трамп потребует многомиллионную компенсацию

Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от американского министерства юстиции порядка $230 млн компенсации за федеральные расследования, которые ведомство вело против него в прошлом, сообщает газета The New York Times.

Сложившаяся ситуация, указывает издание, не имеет аналогов в американской истории. По его сведениям, глава Белого дома подал две административные жалобы: в 2023 и 2024 году за нарушение его прав, в том числе при обыске ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), а также по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Административные жалобы, отмечает газета, технически не являются судебными исками и сначала рассматриваются Минюстом США на предмет возможности урегулирования разногласий в досудебном порядке.

Отмечается, что решение по жалобам представляется спорным в сфере правовой этики, так как ряд нынешних высокопоставленных должностных лиц Минюста США ранее работали в команде Трампа, включая замглавы ведомства Тодда Бланша, который еще в прошлом году был его адвокатом.

В период пребывания на президентском посту Джо Байдена в отношении Дональда Трампа было возбуждено четыре уголовных дела, также он проходил ответчиком по нескольким административным делам.

Трамп стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью за уголовные преступления. 10 января суд в Нью-Йорке вынес ему приговор в виде безусловного освобождения по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.