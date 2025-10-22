Саркози таки сел

Завершилась давняя история, настолько давняя, что ряда ее участников уже много лет нет на белом свете. Но мертвые достали живых, и Николя Саркози отправился за решетку из-за скандала, возникшего в далеком 2011 году с подачи Муаммара Каддафи. «Саркози — умственно отсталый. Только благодаря мне он стал президентом. Мы предоставили ему средства, которые помогли ему выиграть», - заявил ливийский лидер в интервью каналу France 24 16 марта 2011 года.

Отсталый не отсталый, Николя Саркози, будучи однозначно яркой фигурой на французской политическом небосклоне, был не самым удачливым президентом. Он занял пост главы государства в 2007 году после харизматичного Жака Ширака и умудрился проиграть в 2012 году серенькому Франсуа Олланду. Это сделало его вторым в новейшей французской истории президентом, который не смог избраться на второй срок, но Жискар Д’Эстен уступил в 1981 году великому Франсуа Миттерану. Яркости Саркози, несомненно, добавил брак на втором году президентства с моделью и певицей Карлой Бруни, женщиной выдающихся достоинств и биографией, в которой среди прочего значится страстный роман с Миком Джаггером. А ливийская история, догнавшая политика много лет спустя, действительно характеризует бывшего президента как не очень далекого человека. В декабре 2007 года французский президент торжественно принимал в Елисейском дворце лидера Ливийской джамахирии. А в феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война, и было сформировано временное правительство – Национальный переходный совет, который первой среди других западных стран поддержала Франция, возглавляемая Саркози. Вот тут-то Каддафи и возмутился.

А его сын Саифаль-Ислам рассказал французскому информационному порталу Mediapart, что Ливия выделила Саркози более 50 миллионов евро на выборы: «Пусть Саркози сначала отдаст те деньги, которые он взял у Ливии для финансирования своей предвыборной кампании. Это мы финансировали его кампанию, у нас есть все доказательства, и мы готовы их представить. Первое, что мы потребуем от этого клоуна, — пусть вернет деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу, но он разочаровал нас. Тогда пусть отдает наши деньги! У нас есть все доказательства — банковские счета, документы, банковские переводы, и все это мы скоро обнародуем». Правда, в октябре 2011 года Муаммар Каддафи был растерзан захватившими его повстанцами, и в качестве свидетеля против Саркози был потерян. Его сын до сих пор где-то находится в бегах. Дело, возбужденное по следам их обвинений, казалось, заглохло. В 2012 году о том, что Саркози брал деньги у ливийцев, подтвердил Зиад Такиеддин, бизнесмен франко-ливанского происхождения. В 2016 году, когда его допрашивали по делу об откатах при заключении оружейных контрактов, он рассказал, что в конце 2006 и в начале 2007 годов лично доставлял из Ливии в Министерство внутренних дел Франции, руководителем которого тогда был Саркози, чемоданы с наличкой, как министру лично, так и его доверенному лицу. Но в 2020 году по каким-то причинам от своих показаний он отказался.