Трамп пошел на Колумбию

Президент США Дональд Трамп с минувшего воскресенья переключил свое внимание с Венесуэлы на соседнюю с ней Колумбию. Он объявил, что прекращает все формы финансовой помощи этой стране, которая была ключевым союзником США в борьбе против распространения наркотиков. Теперь Трамп называет колумбийского президента Густаво Петро «нелегальным наркодилером». Санкции были объявлены после того, как накануне Петро обвинил США в неспровоцированном нападении на колумбийскую рыбацкую лодку, что привело к смерти гражданина этой страны Алехандро Каррансы. А на следующий день Петро обвинил США в обстреле еще одной лодки, что привело к трем жертвам. «Министр войны» Пит Хегсет объявил, что лодка принадлежала колумбийкой повстанческой группе «Национальная армия освобождения», которая занимается контрабандой наркотиков, но, по словам колумбийского президента, это суденышко также было обычной рыбацкой лодкой.

Сразу после этого Петро отозвал колумбийского посла в США, а Трамп объявил о разрыве финансово-экономических соглашений. Хозяин Белого дома также пригрозил наложить огромные пошлины на колумбийский экспорт в США, хотя непонятно, о чем идет речь. Сейчас против этой страны, как и против многих других государств мира, установлены пошлины в размере 10 процентов. Экспорт Колумбии в США, а это нефть, цветы, кофе, уголь, бананы, составляет 35 процентов всей ее экспортной продукции. 70 процентов товаров, поступающих из США, в этой стране не производятся. Американские инвесторы вложили в экономику Колумбии в первой половине этого года 2,27 миллиарда долларов, и для них обрыв этих экономически связей будет серьезным ударом. «Господин Трамп, Колумбия никогда не была груба с США, - написал в Х Петро. - А вы грубы и невежественны по отношению к Колумбии. Я не бизнесмен и ни в коей степени не контрабандист наркотиков. И я никогда не был жадным». Помимо обширных торгово-экономических отношений, Колумбия играла для США исключительно важную роль в борьбе против распространения кокаина, на которой сейчас сфокусировался Трамп. В этой стране в течение нескольких десятилетний, независимо от того, какие правительства находились у власти, действовали американские военные базы. Инструкторы США обучали колумбийцев борьбе против контрабандистов и повстанцев, нередко проводили с ними совместные рейды. Многие виды техники, в частности американские вертолеты Black Hawk, находились на вооружении колумбийской армии.

И после прихода к власти Трампа, в нынешнем финансовом году Колумбия получила от США 200 миллионов долларов. А всего со времени администрации Билла Клинтона помощь Америки по борьбе с наркокартелями и одновременно с марксистскими повстанцами составила 14 миллиардов долларов. Колумбийские власти также активно участвовали в этой борьбе. Президенту Хуану Мануэлю Сантосу с помощью США к 2012 году удалось значительно сократить посевы коки. Однако масштабные опыления посевов гербицидами вызвали шквальные протесты местных крестьян, чьи посевы безобидных культур также сильно страдали. И когда опыления прекратились, это вызвало неимоверный рост производства коки. Как бы то ни было, политика Трампа никак не будет способствовать борьбе с наркотиками - эффект будет обратный. Латиноамериканские эксперты предположили, что Трамп не остановится и будет продолжать топить колумбийские лодки, даже те, которые могут находиться в территориальных водах этой страны. Левые правительства Латинской Америки вообще вызывают у Трампа сильную аллергию. Однако следует проводить границу между бандитской властью Николаса Мадуро, заплесневелым диктаторским дуэтом Даниэля Ортеги и его супруги Росарио Мурильо в Никарагуа, анахроническим режимом Кубы, с одной стороны, и Колумбией - с другой.