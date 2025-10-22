Сенатор Грэм: Путин должен почувствовать цену войны

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «пришло время», чтобы президент РФ Владимир Путин почувствовал цену своего «желания продолжать» войну, передает «Интерфакс-Украина».
«Я ценю искренние усилия президента Трампа и его команды по прекращению кровопролития в Украине. Для прекращения войны понадобится согласие обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Теперь пришло время Путину почувствовать цену своего непрерывного желания продолжать этот конфликт», - написал сенатор в соцсети X.
Отметим, Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении вторичных санкций против покупателей российской нефти.