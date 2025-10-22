USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Сенатор Грэм: Путин должен почувствовать цену войны

01:40 251

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «пришло время», чтобы президент РФ Владимир Путин почувствовал цену своего «желания продолжать» войну, передает «Интерфакс-Украина».

«Я ценю искренние усилия президента Трампа и его команды по прекращению кровопролития в Украине. Для прекращения войны понадобится согласие обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Теперь пришло время Путину почувствовать цену своего непрерывного желания продолжать этот конфликт», - написал сенатор в соцсети X.

Отметим, Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 128
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 167
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема
01:33 422
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 5638
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика, все еще актуально
21 октября 2025, 18:29 5003
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30 402
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное обновлено 01:20
01:20 3243
Саркози таки сел
Саркози таки сел наш комментарий
01:17 427
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56 3844
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 511

