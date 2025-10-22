Вучич заговорил о «железном занавесе»

Европа хочет огородиться «железным занавесом» против России, при этом не учитывая нейтралитет других стран и их стремление проводить самостоятельную политику, заявил президент Сербии Александр Вучич, его выступление транслировало агентство Tanjug.

По его словам, в случае появления «железного занавеса» Сербия окажется под еще более серьезным давлением.

«Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что мы проводим политику, которая только ради нашей страны, и мы никогда не будем служить никому другому», — заверил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что страну ожидают трудные времена на фоне решения Совета ЕС об утверждении плана поэтапного отказа от газа из России. При этом сербский президент призвал граждан не паниковать.