Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Вучич заговорил о «железном занавесе»

01:48 192

Европа хочет огородиться «железным занавесом» против России, при этом не учитывая нейтралитет других стран и их стремление проводить самостоятельную политику, заявил президент Сербии Александр Вучич, его выступление транслировало агентство Tanjug.

По его словам, в случае появления «железного занавеса» Сербия окажется под еще более серьезным давлением.

«Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что мы проводим политику, которая только ради нашей страны, и мы никогда не будем служить никому другому», — заверил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что страну ожидают трудные времена на фоне решения Совета ЕС об утверждении плана поэтапного отказа от газа из России. При этом сербский президент призвал граждан не паниковать.

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 130
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 168
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема
01:33 423
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 5638
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика, все еще актуально
21 октября 2025, 18:29 5003
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30 403
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное обновлено 01:20
01:20 3243
Саркози таки сел
Саркози таки сел наш комментарий
01:17 427
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56 3845
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 512

