Примирение Израиля и Турции не за Арафатом

В начале октября Израиль по требованию Турции разрешил выезд из сектора Газа как минимум 66 палестинцам и нескольким гражданам Турецкой Республики. Среди тех, кто получил разрешение покинуть Газу, были 16 членов семьи лидера ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в прошлом году в результате ракетного удара по Тегерану. Согласно сведениям из двух независимых источников, в рамках двустороннего соглашения между Израилем и Турцией были освобождены 14 граждан Турции, а также их семьи и родители — всего 40 человек. Решение было принято в первую неделю октября после того, как Анкара выступила посредницей в привлечении ХАМАС к переговорам и после достижения соглашения о прекращении огня в Газе. По сообщениям СМИ, пятеро из 16 членов семьи Хании, покинувших сектор, являются родственниками граждан Турции.

Следует напомнить, что на протяжении многих лет Анкара поддерживала тесные контакты с Исмаилом Ханией, который до убийства в июле 2024 года в Тегеране занимал пост главы политбюро ХАМАС. Несмотря на отсутствие в Турции официального офиса движения, лидеры ХАМАС регулярно посещали Катар, Турцию, Египет и Ливан. При этом Турция ограничивала срок их пребывания на своей территории тремя месяцами. Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что в 2020 году Турция предоставила гражданство нескольким лидерам ХАМАС, включая Исмаила Ханию, однако впоследствии Анкара опровергла эти сведения. Эксперты расценивают решение Израиля разрешить выезд родственников Хании как довольно неожиданный дипломатический шаг. Вероятно, этот шаг отражает стремление Израиля снять напряженность в отношениях с Турцией и является позитивным ответом на дипломатические усилия Анкары. После прекращения огня в Газе израильские СМИ, ссылаясь на неназванные официальные лица, сообщили о заметном смягчении отношения к турецким представителям.

Интернет-сайт Ynet, близкий к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, опубликовал материал, в котором подчеркнул ключевую роль главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына в переговорах по Газе, проходивших в Шарм-эш-Шейхе. В статье отмечалось, что Калын проявил внимание не только к гуманитарной ситуации в Газе, но и к судьбе израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и действовал в направлении постепенного восстановления отношений между Турцией и Израилем. В начале октября известный израильский журналист Бен Каспит писал в газете Maariv, что Израиль должен рассматривать взаимодействие с Турцией в стратегической перспективе. Журналист обратил внимание на растущее влияние Турции в регионе и ее военную мощь, подчеркнув, что в израильских правительственных кругах рассматривают в качестве вероятного преемника президента Реджепа Тайипа Эрдогана бывшего руководителя MIT и нынешнего министра иностранных дел Хакана Фидана, известного своей прагматичной политикой. В другой статье, опубликованной 19 октября в Maariv, президент Федерации торговых палат Израиля Уриэль Линн заявил, что пришло время для примирения с Анкарой, подчеркнув, что Турция является ключевым игроком в вопросе Газы. По его словам, «Турция — не враг Израиля. У нас долгие годы были продуктивные торговые, экономические и туристические связи. Вместо взаимных упрёков мы должны протянуть руку туркам. То, что происходит в Сирии, выгодно обеим странам».