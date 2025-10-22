USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Индия купит у России крупную партию ракет

02:00 115

Индия планирует закупить у России крупную партию ракет для зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

«Индийские ВВС намерены закупить значительное количество ракет для укрепления потенциала своей ПВО. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся», - заявили агентству источники в оборонных кругах.

По данным ANI, общая стоимость контракта может составить 100 млрд рупий (около $1,1 млрд). Министерство обороны республики, вероятно, рассмотрит предложение ВВС Индии на предстоящем заседании Совета по оборонным закупкам, запланированном на 23 октября.

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 135
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 172
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема
01:33 423
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 5640
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика, все еще актуально
21 октября 2025, 18:29 5005
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30 404
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное обновлено 01:20
01:20 3243
Саркози таки сел
Саркози таки сел наш комментарий
01:17 427
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56 3845
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 512

ЭТО ВАЖНО

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 135
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 172
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема
01:33 423
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 5640
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика, все еще актуально
21 октября 2025, 18:29 5005
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30 404
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное обновлено 01:20
01:20 3243
Саркози таки сел
Саркози таки сел наш комментарий
01:17 427
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56 3845
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться