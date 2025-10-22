Индия купит у России крупную партию ракет

Индия планирует закупить у России крупную партию ракет для зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

«Индийские ВВС намерены закупить значительное количество ракет для укрепления потенциала своей ПВО. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся», - заявили агентству источники в оборонных кругах.

По данным ANI, общая стоимость контракта может составить 100 млрд рупий (около $1,1 млрд). Министерство обороны республики, вероятно, рассмотрит предложение ВВС Индии на предстоящем заседании Совета по оборонным закупкам, запланированном на 23 октября.