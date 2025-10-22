USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Так хоронят хуситы своего командира

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:01 172

Нью-Йорк (США). Протестующий в костюме Статуи Свободы входит в метро после акции протеста «Нет королям»

Сана (Йемен). Похороны начальника Генштаба хуситов Мохаммеда аль-Гамари

Хан-Юнис (Газа). Из поврежденного здания, превращенного в убежище, палестинские женщины наблюдают за членами боевой группировки ХАМАС, которые ищут тела заложников в районе города Хамад

Ла-Пас (Боливия). Завершились выборы президента, по итогам подсчета голосов победил правоцентрист Родриго Пас

Дебрад (Словакия). Звездочеты наблюдают за кометой C/2025 A6 (Леммон), сияющей среди звезд

Париж (Франция). Люди выстраиваются в очередь у Лувра после сообщений о краже из музея бесценных исторических украшений, принадлежавших Наполеону и императрице Жозефине

Коломбо (Шри-Ланка). Верующие зажигают масляные лампы во время празднования Дивали в индуистском храме

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 137
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 173
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема
01:33 423
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 5640
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика, все еще актуально
21 октября 2025, 18:29 5005
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30 405
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное обновлено 01:20
01:20 3244
Саркози таки сел
Саркози таки сел наш комментарий
01:17 429
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56 3845
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 512

