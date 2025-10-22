Так хоронят хуситы своего командира

Нью-Йорк (США). Протестующий в костюме Статуи Свободы входит в метро после акции протеста «Нет королям»
Сана (Йемен). Похороны начальника Генштаба хуситов Мохаммеда аль-Гамари
Хан-Юнис (Газа). Из поврежденного здания, превращенного в убежище, палестинские женщины наблюдают за членами боевой группировки ХАМАС, которые ищут тела заложников в районе города Хамад
Ла-Пас (Боливия). Завершились выборы президента, по итогам подсчета голосов победил правоцентрист Родриго Пас
Дебрад (Словакия). Звездочеты наблюдают за кометой C/2025 A6 (Леммон), сияющей среди звезд
Париж (Франция). Люди выстраиваются в очередь у Лувра после сообщений о краже из музея бесценных исторических украшений, принадлежавших Наполеону и императрице Жозефине
Коломбо (Шри-Ланка). Верующие зажигают масляные лампы во время празднования Дивали в индуистском храме