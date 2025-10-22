USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Эстонцы в Баку вкусно ели, много гуляли и проиграли

Историческая победа «Нефтчи»; фото, видео
Отдел спорта
02:04 153

Азербайджанский баскетбольный клуб «Нефтчи» одержал историческую первую победу в Кубке Европы.

Во 2-м туре бакинская команда смогла одолеть в овертайме эстонский клуб «Калев/Крамо» - 95:84. Баскетболист «Нефтчи» Девонте Грин набрал 35 очков, с большим отрывом став самым результативным баскетболистом встречи. 

Интересно, что эстонская команда прилетела в Баку за шесть дней до игры. Instagram-страница «Калев/Крамо» активно рассказывала все эти дни о том, как баскетболисты гуляли по столице Азербайджана, какие достопримечательности осматривали, что ели и пили. Возможно, именно обильное поглощение яств азербайджанской кухни не позволило эстонцам победить в Баку.

Итак, «Нефтчи» вышел в лидеры группы «I», где также выступают польский клуб «Энерга Трефл» и азербайджанский «Абшерон Лайонс».

Сегодня в Бакинском дворце спорта «Львы» примут польский коллектив. Игра начнется в 19:00.

В регулярном сезоне Кубка Европы 40 команд поделены на 10 групп. Победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места выйдут во второй раунд.

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 138
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 174
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема
01:33 423
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 5640
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика, все еще актуально
21 октября 2025, 18:29 5005
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30 406
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное обновлено 01:20
01:20 3244
Саркози таки сел
Саркози таки сел наш комментарий
01:17 429
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
21 октября 2025, 22:56 3845
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 3723
Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 512

ЭТО ВАЖНО

