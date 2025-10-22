Эстонцы в Баку вкусно ели, много гуляли и проиграли

Азербайджанский баскетбольный клуб «Нефтчи» одержал историческую первую победу в Кубке Европы.
Во 2-м туре бакинская команда смогла одолеть в овертайме эстонский клуб «Калев/Крамо» - 95:84. Баскетболист «Нефтчи» Девонте Грин набрал 35 очков, с большим отрывом став самым результативным баскетболистом встречи.
Интересно, что эстонская команда прилетела в Баку за шесть дней до игры. Instagram-страница «Калев/Крамо» активно рассказывала все эти дни о том, как баскетболисты гуляли по столице Азербайджана, какие достопримечательности осматривали, что ели и пили. Возможно, именно обильное поглощение яств азербайджанской кухни не позволило эстонцам победить в Баку.
Итак, «Нефтчи» вышел в лидеры группы «I», где также выступают польский клуб «Энерга Трефл» и азербайджанский «Абшерон Лайонс».
Сегодня в Бакинском дворце спорта «Львы» примут польский коллектив. Игра начнется в 19:00.
В регулярном сезоне Кубка Европы 40 команд поделены на 10 групп. Победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места выйдут во второй раунд.