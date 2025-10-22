Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон

Манила (Филиппины). Акция протеста против коррупции
Вашингтон (США). Снос части восточного крыла Белого дома перед строительством нового бального зала
Газа (Палестина). Палестинцы собирают листовки, сброшенные израильским беспилотником, с предупреждением держаться подальше от так называемой жёлтой линии в Хан-Юнисе
Джакарта (Индонезия). Демонстранты пытаются прорвать полицейское ограждение во время антиправительственной манифестации в первую годовщину правления президента Прабово Субианто
Джанну Ист (Непал). Французский альпинист приближается к вершине Джанну-Ист, первому восхождению на вершину высотой 7468 м в восточном Непале