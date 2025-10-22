USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон

Манила (Филиппины). Акция протеста против коррупции

Вашингтон (США). Снос части восточного крыла Белого дома перед строительством нового бального зала

Газа (Палестина). Палестинцы собирают листовки, сброшенные израильским беспилотником, с предупреждением держаться подальше от так называемой жёлтой линии в Хан-Юнисе

Джакарта (Индонезия). Демонстранты пытаются прорвать полицейское ограждение во время антиправительственной манифестации в первую годовщину правления президента Прабово Субианто

 Джанну Ист (Непал). Французский альпинист приближается к вершине Джанну-Ист, первому восхождению на вершину высотой 7468 м в восточном Непале

Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Так хоронят хуситы своего командира
Трамп пошел на Колумбию
Западу либо присягают, либо умирают
Трампу и Путину не до встречи
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Саркози таки сел
Россия выдвинула Америке свои условия по Украине
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Али Асадов в Грузии
