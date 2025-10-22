На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком

Дискуссия о введении смертной казни для террористов в Израиле возвращается с завидным постоянством — как тень, возникающая после каждого кровавого утра. Всякий раз, когда ещё не успевает высохнуть кровь и когда общество захлёбывается гневом и бессилием, кто-то вновь произносит: «Смерть убийцам». После трагедии 7 октября эти слова стали политическим лозунгом и моральным диагнозом. А министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир превратил их в знамя своей партии: «Казнь убийц — условие моего участия в правительстве». Но именно эта категоричность обнажает главный парадокс израильской системы: закон о смертной казни существует, но не действует.

Формально Израиль имеет на это право. Фактически же, за почти восемь десятилетий своей современной истории страна казнила только одного человека — нацистского преступника Адольфа Эйхмана. И этот единственный случай стал исключением не только юридическим, но и нравственным. Израильская судебная традиция выросла из идеи самоограничения, в понимании которой любое наказание должно сдерживать, а не мстить. Даже когда гнев кипит, судья обязан помнить: жизнь — это не валюта возмездия. Сторонники смертной казни, главным образом из числа представителей правого лагеря, утверждают, что Израиль не может больше кормить тех, кто хладнокровно убивал его граждан. Каждый живой террорист, по их логике, превращается в разменную монету — стимул для новых похищений и терактов. Их аргумент звучит просто и безапелляционно: убийца, который остаётся жив, вдохновляет следующего убийцу. Противники отвечают иначе. Для них смертная казнь — не инструмент справедливости, а политическая ловушка, из которой нет выхода. Государство, живущее под вечным прицелом, не может позволить себе роскошь необратимого приговора. Любая казнь станет началом нового цикла насилия. Есть и другое — глубоко израильское, почти подсознательное чувство: народ, переживший Холокост, не должен превращать смерть в государственный институт. Даже когда речь идёт о тех, кто сам выбрал путь террора.

И даже если Кнессет примет закон Бен-Гвира, остаётся вопрос: кто же осмелится выносить такие приговоры? Судьи в Израиле независимы, и ни одна парламентская формулировка не заставит их нажать на «курок правосудия». А без судебной практики закон превратится в декларацию, в звонкий лозунг для телекамер и предвыборных митингов. Премьер-министр Нетаньяху и израильские силовые ведомства уже не раз тормозили подобные инициативы, объясняя это соображениями безопасности: казнь одного террориста может стоить жизни десятков заложников. В регионе, где символический жест часто весит больше человеческой жизни, любое исполнение приговора может вызвать цепную реакцию. И те, кто сегодня хотят смертей, завтра будут требовать спасения. Для простых же израильтян разговор о смертной казни — категория не юридическая, а сугубо эмоциональная. После резни 7 октября израильское общество живёт в состоянии моральной усталости и злости. Оно требует возмездия, но при этом боится стать похожим на своих врагов. Израильская демократия балансирует на тонкой грани между правом на месть и обязанностью сохранять человеческий облик. И каждый новый виток насилия делает эту грань всё более хрупкой.