Требование Трампа Зеленскому

Издание ссылается на чиновника, осведомленного о телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами, который состоялся сразу после того, как украинский президент покинул Белый дом.

В ходе встречи с президентом Украины в Белом доме 17 октября Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки России, пишет New York Times.

Президент Украины сообщил европейцам, что Трамп сначала требовал территориальных уступок, как он это делал перед саммитом с Путиным на Аляске в августе, но в конце концов перестал настаивать на этом, пишет издание.

Трамп предупредил Зеленского, что Россия может победить Украину, если не будет достигнуто соглашение. Зеленский настаивал на том, что Украина держится. Трамп не предлагал «Томагавков», пишет New York Times.

Еще один собеседник издания, дипломат ЕС, заявил, что, хотя на встрече президентов США и Украины не было достигнуто никакого прогресса, отступления от достигнутых договоренностей тоже не было.

Ранее во вторник AFP сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что во время встречи в Белом доме президент Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы тот уступил восточный Донбасс. «Да, это правда», — сказал чиновник на условиях анонимности в ответ на вопрос агентства, призывал ли Трамп Зеленского вывести войска с территорий, которые ВСУ еще контролируют.

Источник добавил, что переговоры с Трампом были «напряженными и непростыми», а дипломатические усилия по прекращению войны, похоже, «затягиваются» и «ходят по кругу».