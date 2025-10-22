USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Требование Трампа Зеленскому

подробности от New York Times
02:23

В ходе встречи с президентом Украины в Белом доме 17 октября Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки России, пишет New York Times.

Издание ссылается на чиновника, осведомленного о телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами, который состоялся сразу после того, как украинский президент покинул Белый дом.

Президент Украины сообщил европейцам, что Трамп сначала требовал территориальных уступок, как он это делал перед саммитом с Путиным на Аляске в августе, но в конце концов перестал настаивать на этом, пишет издание.

Трамп предупредил Зеленского, что Россия может победить Украину, если не будет достигнуто соглашение. Зеленский настаивал на том, что Украина держится. Трамп не предлагал «Томагавков», пишет New York Times.

Еще один собеседник издания, дипломат ЕС, заявил, что, хотя на встрече президентов США и Украины не было достигнуто никакого прогресса, отступления от достигнутых договоренностей тоже не было.

Ранее во вторник AFP сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что во время встречи в Белом доме президент Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы тот уступил восточный Донбасс. «Да, это правда», — сказал чиновник на условиях анонимности в ответ на вопрос агентства, призывал ли Трамп Зеленского вывести войска с территорий, которые ВСУ еще контролируют.

Источник добавил, что переговоры с Трампом были «напряженными и непростыми», а дипломатические усилия по прекращению войны, похоже, «затягиваются» и «ходят по кругу».

На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
02:15
ХАМАС возвращает контроль над Газой
ХАМАС возвращает контроль над Газой
00:57
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
01:50
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
02:07
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира
02:01
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию
01:33
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают
21 октября 2025, 19:29
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи
21 октября 2025, 18:29
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
Трамп пока не принял решение: «Не хочу понапрасну тратить время»
01:30
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин. В России утверждают обратное
01:20
Саркози таки сел
Саркози таки сел
01:17

