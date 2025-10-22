USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Индия «не будет закупать много нефти» из России

считает президент США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России.

«У нас с премьер-министром Индии Нарендрой Моди очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

По словам Трампа, 21 октября он провел с премьер-министром Индии Нарендрой Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли.

Ранее Reuters сообщило, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. Представители нефтеперерабатывающих компаний утверждают, что планируют только сократить закупки российского сырья, но не отказываться от них полностью.

