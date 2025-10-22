Индия «не будет закупать много нефти» из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России.

«У нас с премьер-министром Индии Нарендрой Моди очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

По словам Трампа, 21 октября он провел с премьер-министром Индии Нарендрой Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли.

Ранее Reuters сообщило, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. Представители нефтеперерабатывающих компаний утверждают, что планируют только сократить закупки российского сырья, но не отказываться от них полностью.