Зеленский после ночных обстрелов России обратился к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 17 пострадавших и 6 погибших, включая двоих детей, в результате ночной атаки России по украинским городам и призвал дать Киеву дальнобойное вооружение.
«Ещё одна ночь, которая доказывает, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами оказались обычные города, в основном — наша энергетика, но также зафиксировано множество попаданий в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших. Шесть человек, включая двоих детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким.
Российские слова о дипломатии ничего не значат, пока российские руководители не почувствуют критических проблем. А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойными средствами и только скоординированной дипломатией всех наших партнёров. Уже пришло время принять мощный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и «семёрки», всех, кто стремится к миру. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ.
Каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизни. Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойным оружием, приблизит завершение войны», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
October 22, 2025
В ночь на 22 октября российские военные массированно атаковали Киев беспилотниками, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Под ударом оказались пять районов города: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, Печерский и Соломенский.
В Днепровском районе обломки сбитого дрона попали в 16-этажный жилой дом. Вспыхнул пожар на шестом этаже. В ходе тушения возгорания 10 человек были спасены. Также спасатели обнаружили тела двух погибших.
В Дарницком районе загорелся 17-этажный жилой дом: пламя охватило с 11-го по 16-й этаж. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей. Никто не пострадал. Также горело двухэтажное нежилое здание. В Деснянском районе обломки дрона повредили фасад 10-этажного дома.
Рядом загорелись автомобиль и газовая труба. Двадцать человек были спасены. В Печерском районе повреждения получил 25-этажный дом. Жильцы дома самостоятельно потушили небольшой пожар.
Однако в ходе тушения пострадал один человек. В Соломенском обломки беспилотника упали на территорию гаражного кооператива, возникло возгорание. «Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу на местности. Информация о пострадавших уточняется», — отметили в ГСЧС Украины.
Также этой ночью российские военные атаковали ударными беспилотниками Запорожье. В общей сложности по городу было нанесено девять ударов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В одном из районов города произошло возгорание многоэтажки и нескольких частных домов. Пострадали 13 человек, они обратились за помощью к врачам. Помимо этого, взрывы прогремели в Днепре, Черкасской области, в Херсоне и городе Измаил в Одесской области. В последнем после атаки полностью пропало электричество.
В Минэнерго Украины заявили, что российские удары этой ночью были направлены на энергетическую инфраструктуру. При этом утром атака продолжилась. «Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнять последствия атаки и восстановительные работы», — отметили в ведомстве.