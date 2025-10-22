USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Зеленский после ночных обстрелов России обратился к Западу

обновлено 10:25; фото; видео
10:25 1143

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 17 пострадавших и 6 погибших, включая двоих детей, в результате ночной атаки России по украинским городам и призвал дать Киеву дальнобойное вооружение.

«Ещё одна ночь, которая доказывает, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами оказались обычные города, в основном — наша энергетика, но также зафиксировано множество попаданий в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших. Шесть человек, включая двоих детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Российские слова о дипломатии ничего не значат, пока российские руководители не почувствуют критических проблем. А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойными средствами и только скоординированной дипломатией всех наших партнёров. Уже пришло время принять мощный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и «семёрки», всех, кто стремится к миру. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ.

Каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизни. Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойным оружием, приблизит завершение войны», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

*** 10:08

В ночь на 22 октября российские военные массированно атаковали Киев беспилотниками, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Под ударом оказались пять районов города: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, Печерский и Соломенский.

В Днепровском районе обломки сбитого дрона попали в 16-этажный жилой дом. Вспыхнул пожар на шестом этаже. В ходе тушения возгорания 10 человек были спасены. Также спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Дарницком районе загорелся 17-этажный жилой дом: пламя охватило с 11-го по 16-й этаж. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей. Никто не пострадал. Также горело двухэтажное нежилое здание. В Деснянском районе обломки дрона повредили фасад 10-этажного дома.

Рядом загорелись автомобиль и газовая труба. Двадцать человек были спасены. В Печерском районе повреждения получил 25-этажный дом. Жильцы дома самостоятельно потушили небольшой пожар.

Однако в ходе тушения пострадал один человек. В Соломенском обломки беспилотника упали на территорию гаражного кооператива, возникло возгорание. «Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу на местности. Информация о пострадавших уточняется», — отметили в ГСЧС Украины.

Также этой ночью российские военные атаковали ударными беспилотниками Запорожье. В общей сложности по городу было нанесено девять ударов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В одном из районов города произошло возгорание многоэтажки и нескольких частных домов. Пострадали 13 человек, они обратились за помощью к врачам. Помимо этого, взрывы прогремели в Днепре, Черкасской области, в Херсоне и городе Измаил в Одесской области. В последнем после атаки полностью пропало электричество.

В Минэнерго Украины заявили, что российские удары этой ночью были направлены на энергетическую инфраструктуру. При этом утром атака продолжилась. «Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнять последствия атаки и восстановительные работы», — отметили в ведомстве.

Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 135
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
10:46 490
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4162
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод видео
10:12 1379
Кто стоит за ограблением Лувра?
Кто стоит за ограблением Лувра? главный вопрос
02:38 6227
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема; все еще актуально
01:33 3295
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция
02:15 3800
ХАМАС возвращает контроль над Газой
ХАМАС возвращает контроль над Газой наша корреспонденция
00:57 3637
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 3154
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 3798
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 7393

ЭТО ВАЖНО

Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 135
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
10:46 490
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4162
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод видео
10:12 1379
Кто стоит за ограблением Лувра?
Кто стоит за ограблением Лувра? главный вопрос
02:38 6227
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема; все еще актуально
01:33 3295
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция
02:15 3800
ХАМАС возвращает контроль над Газой
ХАМАС возвращает контроль над Газой наша корреспонденция
00:57 3637
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 3154
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 3798
Западу либо присягают, либо умирают
Западу либо присягают, либо умирают запоздалая эпитафия
21 октября 2025, 19:29 7393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться