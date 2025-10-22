Зеленский после ночных обстрелов России обратился к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 17 пострадавших и 6 погибших, включая двоих детей, в результате ночной атаки России по украинским городам и призвал дать Киеву дальнобойное вооружение.

«Ещё одна ночь, которая доказывает, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами оказались обычные города, в основном — наша энергетика, но также зафиксировано множество попаданий в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших. Шесть человек, включая двоих детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Российские слова о дипломатии ничего не значат, пока российские руководители не почувствуют критических проблем. А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойными средствами и только скоординированной дипломатией всех наших партнёров. Уже пришло время принять мощный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и «семёрки», всех, кто стремится к миру. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ.

Каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизни. Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойным оружием, приблизит завершение войны», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.