Украина атаковала махачкалинский нефтезавод

Украина атаковала дронами завод по производству нефтепродуктов в Махачкале.
Также пострадал торговый центр, пишут российские телеграм-каналы.
October 22, 2025
