Макрон превратился из лидера Европы в зануду

Президент Франции Эмманюэль Макрон, столкнувшись с внутренними политическими трудностями, утратил роль вдохновителя идеи объединённой Европы и превратился в «зануду, отравляющего общее веселье». Об этом пишет издание Politico.

Накануне саммита ЕС, который откроется в Брюсселе в четверг, журналисты опросили ряд европейских дипломатов и чиновников. По их словам, внимание Макрона к внутренней повестке и стремление укрепить собственное политическое наследие сказались на его роли в объединенной Европе – из активного сторонника интеграции он все чаще воспринимается как фактор сдерживания инициатив. «Эта версия Макрона полностью сконцентрирована на внутренних проблемах. Он более не лидер Европы, каким мы его знали», – отметил один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

По информации издания, в последнее время президент Франции неоднократно выступал против ряда ключевых предложений, выдвинутых в рамках Евросоюза. Среди них — инициатива по созданию системы воздушной безопасности на восточных рубежах ЕС, упрощение процедуры приема новых членов, а также меры по усилению экологических требований в международном сотрудничестве. Отмечается, что Макрон высказывается по таким вопросам с осторожностью, а порой и с раздражением, опасаясь негативной реакции внутри страны.

Контраст между текущей позицией французского лидера и его первоначальными инициативами стал особенно заметен на фоне внутренней нестабильности во Франции, отмечает издание. В 2017 году, сразу после вступления в должность президента, Макрон активно продвигал идею стратегической автономии Европы – как в сфере экономики, так и в области безопасности. Эти заявления прозвучали в начале первого президентства Дональда Трампа в США и поначалу не встретили широкой поддержки со стороны европейских партнеров. Сегодня, спустя восемь лет, стратегическая автономия стала одной из приоритетных тем для руководства ЕС и стран-членов, однако сам Макрон, как пишет издание, всё чаще сосредоточен на вопросах собственного политического будущего внутри Франции.

Источник, близкий к окружению президента, пояснил, что нынешняя внутриполитическая ситуация ограничивает возможности Макрона для реализации его внешнеполитических амбиций. Особенно это касается вопросов, способных усилить позиции правых партий, включая движение Марин Ле Пен.

По словам опрошенных изданием европейских дипломатов, влияние Франции на процессы внутри ЕС ослабевает не только из-за позиции президента, но и на фоне общей политической нестабильности в стране. За последние два года в Пятой республике сменилось пять глав правительства.

Несмотря на то, что полномочия Макрона истекают лишь в 2027 году, в Брюсселе, по словам журналистов, уже звучат сомнения в его способности вновь стать объединяющей фигурой в Европе. Некоторые дипломаты, как уточняется, говорят о нем в прошедшем времени.

