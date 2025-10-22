Получать военные данные и уведомления теперь удобнее через платформу myGov

USD 1.7000
В рамках сотрудничества между Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта граждане теперь могут получать свои военные данные через платформу myGov — удобно, быстро и безопасно.

Теперь в личном кабинете гражданина на платформе myGov размещаются уведомления о постановке на первоначальный воинский учет, признании годным к военной службе по результатам обязательного медицинского освидетельствования комиссией, итогах дополнительного медицинского обследования, результатах заключительного освидетельствования, проведённого Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации, решениях призывной комиссии в соответствии с соответствующими пунктами расписания болезней, а также о предоставлении отсрочки от призыва по семейному положению или в связи с продолжением обучения.

Кроме того, через myGov можно в полностью цифровом формате получить информацию о воинском учёте, прохождении срочной действительной военной службы, отсрочке от призыва, освобождении от призыва, временном непризыве, а также о факте прохождения действительной военной службы.

Граждане могут ознакомиться со своими военными данными, загрузить документы в формате PDF или поделиться ими в цифровом виде, не посещая центры обслуживания — как через веб-портал myGov, так и через мобильное приложение.

Для этого пользователям платформы myGov необходимо войти в раздел «Услуги», перейти в подраздел «Военные», выбрать нужный тип информации, ознакомиться с данными и при необходимости скачать документ в формате PDF или поделиться им в цифровом виде.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений Государственной службы является перевод предоставляемых гражданам услуг в электронный формат. Проводимые реформы и нововведения направлены на повышение прозрачности деятельности, обеспечение удовлетворенности граждан, своевременное и качественное комплектование Вооружённых сил здоровыми призывниками, а также повышение эффективности системы мобилизации.

ЭТО ВАЖНО

