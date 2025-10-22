Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) начало сотрудничество с известным европейским акселерационным и инкубационным центром Tenity.

В рамках партнерства в Азербайджане будут реализованы различные программы, ориентированные на финансово-технологические стартапы. В программах смогут принять участие не только азербайджанские, но и зарубежные стартапы.

Председатель правления İRİA Фарид Османов подчеркнул значение этих инициатив для местной экосистемы:

«Как Агентство мы продолжаем поддерживать программы, которые расширяют возможности наших стартапов в сфере финансирования и выхода на международный рынок. Уверен, что эти программы станут мощной точкой роста для многих финтех-проектов, действующих в стране».

На данный момент открыт прием заявок на первый хакатон программы, который пройдет 14-16 ноября. Участники получат возможность пройти обучение у международных экспертов, воспользоваться менторской поддержкой, а также встретятся с инвесторами, сотрудничающими с Tenity.

К участию приглашаются стартапы, основанные участниками старше 18 лет, работающими или проявляющими интерес к финансово-технологической сфере, а также команды, находящиеся на стадии идеи. По итогам хакатона три лучшие команды получат денежные призы.

Подать заявку можно по ссылке.

Крайний срок подачи — 7 ноября 2025 года.

Параллельно стартовал прием заявок на инкубационную программу для финтех-стартапов. В течение четырех месяцев участники смогут превратить свои идеи и прототипы в масштабируемый бизнес, получив доступ к менторской и экспертной поддержке, а также к сети инвесторов. По завершении программы стартапы представят свои проекты на Demo Day.

Финтех-стартапы на ранней стадии развития могут подать заявку на инкубационную программу по этой ссылке.

Крайний срок подачи - 12 декабря 2025 года.

Отметим, что Tenity была основана в 2015 году в Швейцарии. Сегодня компания представлена в шести городах - Цюрихе, Мадриде, Лондоне, Стамбуле, Сингапуре и Таллине. Центр поддерживает на ранней стадии стартапы, работающие в таких направлениях, как финансово-технологические решения, цифровые технологии в страховании, технологии для регуляторного контроля и соответствия требованиям, а также в областях Web3, блокчейна, токенизации и искусственного интеллекта.

Проекты в этих сферах охватывают широкий спектр инноваций от онлайн-банкинга, платежных систем и инвестиционных приложений до автоматизации страховых услуг, цифровизации регуляторных процессов, создания децентрализованных платформ и использования алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных и оптимизации бизнес-процессов.

Благодаря акселерационным и инкубационным программам Tenity предоставляет стартапам доступ к менторской поддержке, корпоративным партнерствам, инвесторам и новым рыночным возможностям.

На сегодняшний день компания инвестировала в стартапы до 300 000 евро, а ее экосистемой воспользовались более 1600 проектов по всему миру.