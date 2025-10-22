USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Индия сократит импорт из России ради сделки с США

Соглашение о торговом сотрудничестве между Индией и США, которое предусматривает более чем трехкратное снижение американских пошлин на товары из южноазиатской страны, может быть подписано в ближайшее время. Об этом сообщает портал Mint со ссылкой на три осведомленных источника.

По информации издания, Индия и США находятся на завершающей стадии подготовки давно ожидаемого торгового соглашения, в рамках которого американские пошлины на индийский экспорт могут быть снижены с текущих 50% до уровня 15–16%.

На фоне того, что вопросы энергетики и сельского хозяйства становятся центральными в повестке переговоров, Нью-Дели, как утверждают источники, «может согласиться на постепенное сокращение» объемов импорта российской нефти. Именно эти поставки, как отмечается, ранее стали причиной введения Вашингтоном «штрафного сбора» в размере 25% на индийские товары.

При этом, по данным портала, США в ответ рассматривают возможность предоставления Индии уступок в сфере торговли энергоносителями. Однако, как подчеркивается, Белый дом пока не выразил готовности предлагать условия, сопоставимые со скидками, предоставляемыми Россией.

В настоящее время на долю России приходится около 34% импорта сырой нефти в Индию. При этом около 10% потребностей страны в нефти и газе – в стоимостном выражении – покрываются за счет поставок из США. Как сообщает издание, Нью-Дели также может рассмотреть возможность расширения доступа на внутренний рынок для американской кукурузы без содержания ГМО и соевого шрота. Кроме того, индийская сторона, по данным источников, настаивает на включении в будущую договоренность механизма постепенного пересмотра тарифов и доступа к рынку.

Окончательной ясности в отношении снижения пошлин на молочную продукцию – в том числе на высококачественные сорта сыра – пока нет. При этом, как отмечает издание, именно этот пункт остается одним из ключевых для американской стороны.

Решения по тарифам на сталь и алюминий, как ожидается, могут быть объявлены в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября.

По словам источников, «общие контуры соглашения уже определены, но такие деликатные области, как сельское хозяйство и энергетика, требуют политического одобрения», прежде чем стороны смогут официально объявить о достигнутых договоренностях. По оценке экспертов, США «теперь, похоже, готовы к соглашению с Индией, особенно на фоне ужесточения позиции Китая».

