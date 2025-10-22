Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7%.
Как сообщили в регуляторе, нижний порог процентного коридора остался на уровне 6%, а верхний — 8%.
«При принятии решения учитывались фактическая и ожидаемая инфляция в пределах целевого диапазона (4 ± 2%), текущие условия в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренние макроэкономические тенденции, а также особенности передачи решений денежно-кредитной политики в реальный сектор», — отметили в ЦБА.
Очередное решение по параметрам процентного коридора Центробанк опубликует 10 декабря.