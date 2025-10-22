USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

10:42 215

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7%.

Как сообщили в регуляторе, нижний порог процентного коридора остался на уровне 6%, а верхний — 8%.

«При принятии решения учитывались фактическая и ожидаемая инфляция в пределах целевого диапазона (4 ± 2%), текущие условия в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренние макроэкономические тенденции, а также особенности передачи решений денежно-кредитной политики в реальный сектор», — отметили в ЦБА.

Очередное решение по параметрам процентного коридора Центробанк опубликует 10 декабря.

Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 0
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 140
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
10:46 501
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4165
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод видео
10:12 1388
Кто стоит за ограблением Лувра?
Кто стоит за ограблением Лувра? главный вопрос
02:38 6229
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема; все еще актуально
01:33 3296
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция
02:15 3802
ХАМАС возвращает контроль над Газой
ХАМАС возвращает контроль над Газой наша корреспонденция
00:57 3638
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 3155
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 3802

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 0
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 140
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
10:46 501
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4165
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод видео
10:12 1388
Кто стоит за ограблением Лувра?
Кто стоит за ограблением Лувра? главный вопрос
02:38 6229
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема; все еще актуально
01:33 3296
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция
02:15 3802
ХАМАС возвращает контроль над Газой
ХАМАС возвращает контроль над Газой наша корреспонденция
00:57 3638
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 3155
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 3802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться