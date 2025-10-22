Пашинян анонсирует трубопроводы и линии электропередач в Нахчыван

Пашинян также заявил, что в ближайшее время возможно открытие границы между Арменией и Турцией.

В будущем через территорию Армении будут построены трубопроводы и линии электроснабжения из Азербайджана в Нахчыван, а также Азербайджан-Армения-Турция, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

На 5-м форуме «Шелковый путь» в Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул заявление президента Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров в Армению.

«Президент Азербайджана предпринял очень важный и позитивный шаг. Это решение имеет большое значение для восстановления доверия и развития экономических связей в регионе. Этот мир крайне важен для нашего региона», — подчеркнул Пашинян.

Армянский премьер добавил, что созданная Грузией атмосфера диалога и сотрудничества способствует укреплению стабильности и взаимного доверия на Южном Кавказе.

Пашинян также заявил, что форум «Шелковый путь» приблизил Армению к заключению мирного договора с Азербайджаном.

«Этот крупный проект важен не только с экономической точки зрения, но и как шаг к миру и стабильности. Одним из его результатов станет открытие мирного пути, соединяющего Азербайджан с Нахчываном», - сказал Пашинян.

Армянский премьер также заявил о готовности Еревана обеспечить двусторонний транзит: «С сегодняшнего дня мы готовы обеспечить транзит грузов из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию через территорию Армении».