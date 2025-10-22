USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией

Азербайджан, сняв ограничения на транзит грузов в Армению, внес вклад в восстановление сотрудничества и доверия в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на 5-м Тбилисском форуме «Шелковый путь».

Премьер-министр отметил, что достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией по мирной повестке имеют историческое значение с точки зрения обеспечения устойчивого сотрудничества в регионе:

«Открытие коммуникаций в регионе, включая соединение основной территории Азербайджана с неотъемлемой частью страны — Нахчыванской Автономной Республикой, будет способствовать расширению транзитных возможностей региона для международных перевозок. Мы уверены, что новый маршрут, который будет открыт в регионе на основе достигнутых 8 августа этого года в Вашингтоне договоренностей, станет одним из важных сегментов Среднего коридора и внесет вклад в укрепление его роли в глобальной транспортной сети.

Кстати, Азербайджан продолжает демонстрировать свою приверженность восстановлению сотрудничества и атмосферы доверия в регионе. Азербайджанская сторона, сняв все ограничения на транзит грузов в направлении Армении, оставшиеся со времен оккупации, внесла важный вклад в этом направлении. Перевозка казахстанского зерна через территорию Азербайджана в Армению стала первым практическим шагом в этом плане. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это показывает, что мир реализуется не только на бумаге, но и в реальной жизни».

