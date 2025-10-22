Борт премьера Австралии срочно приземлился в США

Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил вынужденную посадку в США из-за резкого ухудшения здоровья одного из членов экипажа, сообщает телеканал ABC.

По информации телеканала, борт главы австралийского правительства, следовавший из Вашингтона в Канберру, совершил вынужденную посадку в Сент-Луисе (штат Миссури, США) из-за резкого ухудшения состояния одного из офицеров ВВС страны, находившихся на борту.

Больной военнослужащий был госпитализирован для обследования и лечения в местной медицинской клинике. В ближайшее время рейс премьера планируется продолжить.

Альбанезе возвращается в Канберру после первых двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, прошедших в Вашингтоне 20–21 октября.