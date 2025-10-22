Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию

В бразильском городе Белен пройдет 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), в рамках которой состоится пленарное заседание на тему «Роль органов прокуратуры в управлении климатом».

Как сообщили в Генпрокуратуре, делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым отправилась в Бразилию для участия в этом мероприятии.

Генеральный прокурор выступит на пленарном заседании, где поделится своими взглядами на роль правоохранительных органов в управлении климатом и на необходимость укрепления международного сотрудничества в этой области.

Напомним, что в ходе конференции COP29, состоявшейся в Баку, по инициативе Генеральной прокуратуры Азербайджана впервые была организована высокоуровневая сессия под названием «Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата». Мероприятие прошло в «Голубой зоне» при совместной организации Генпрокуратуры Азербайджана, Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и со-председательстве Министерства внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов.

Текущая сессия в рамках COP30 является логическим продолжением этого мероприятия, проведённого ранее в Баку.