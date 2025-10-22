USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Вучич о «железном занавесе» Европы

11:11 101

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские лидеры стремятся дистанцироваться от России и установить между сторонами «железный занавес».

«Европа хочет отгородиться от России занавесом, никто не намерен уважать чей-либо нейтралитет или желание проводить свою собственную политику», – приводит его слова агентство Tanjug.

Вучич убежден, что в таких условиях Белград «окажется под еще более серьезным давлением», подчеркнув при этом, что Сербия будет самостоятельно определять свой политический курс. По словам президента, «никто в мире не доволен политикой Сербии, кроме самих сербов, поскольку она направлена на защиту интересов собственных граждан».

Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 18
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 151
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
Али Асадов об исторических договоренностях с Арменией
10:46 508
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4166
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод
Украина атаковала махачкалинский нефтезавод видео
10:12 1400
Кто стоит за ограблением Лувра?
Кто стоит за ограблением Лувра? главный вопрос
02:38 6232
Трамп пошел на Колумбию
Трамп пошел на Колумбию горячая тема; все еще актуально
01:33 3302
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция
02:15 3804
ХАМАС возвращает контроль над Газой
ХАМАС возвращает контроль над Газой наша корреспонденция
00:57 3638
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон
Демонстранты пытаются прорвать полицейский кордон объектив haqqin.az
02:07 3159
Так хоронят хуситы своего командира
Так хоронят хуситы своего командира объектив haqqin.az
02:01 3807

