Вучич о «железном занавесе» Европы

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские лидеры стремятся дистанцироваться от России и установить между сторонами «железный занавес».
«Европа хочет отгородиться от России занавесом, никто не намерен уважать чей-либо нейтралитет или желание проводить свою собственную политику», – приводит его слова агентство Tanjug.
Вучич убежден, что в таких условиях Белград «окажется под еще более серьезным давлением», подчеркнув при этом, что Сербия будет самостоятельно определять свой политический курс. По словам президента, «никто в мире не доволен политикой Сербии, кроме самих сербов, поскольку она направлена на защиту интересов собственных граждан».