Страны Срединного коридора договорились о едином тарифе

Железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии и Казахстана договорились о введении единого тарифа на перевозки по маршруту Срединного коридора.

Премьер-министр отметил, что Срединный коридор уже зарекомендовал себя как надежный транспортный маршрут, соединяющий Китай и страны Центральной Азии с Европой.

«Азербайджан и Грузия занимают ведущие позиции в формировании и развитии этого стратегического транспортного коридора. Наши страны, благодаря своему географическому расположению и современной транспортной инфраструктуре, входят в число важнейших участников Срединного коридора. Объединяя усилия, мы последовательно и целенаправленно работаем над расширением инфраструктуры вдоль маршрута, упрощением транзитных процедур и увеличением транзитных возможностей. Проекты по модернизации портов и логистических центров, внедрению цифровых решений являются яркими примерами этого сотрудничества.

В результате предпринятых мер за последние три года объемы транзитных грузоперевозок по Срединному коридору выросли примерно на 90%, что свидетельствует о его эффективности и растущей актуальности. При этом время транзита грузов значительно сократилось — до 15 дней.

Азербайджан и Грузия уделяют особое внимание не только развитию физической инфраструктуры, но и совершенствованию административных и правовых механизмов. Мы предпринимаем важные шаги по формированию единой тарифной политики, упрощению таможенных и пограничных процедур, а также стимулированию мультимодальных перевозок в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

В подтверждение этого в начале месяца железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии и Казахстана достигли соглашения о введении единого долгосрочного тарифа на перевозки по Срединному коридору. Кроме того, стороны договорились о совместных шагах по совершенствованию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению существующих узких мест, расширению цифровизации и повышению пропускной способности коридора.

Мы уверены, что наши совместные усилия будут способствовать полному раскрытию транспортно-логистического потенциала региона, росту товарооборота и инвестиционных потоков, а также укреплению экономических связей на евразийском пространстве».е