Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью

видео, обновлено 22:00
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:00 5129

Вторая половина матча, как продолжение первой, «Атлетик» атакует.

У «Карабаха» двойная замена. На 56-й минуте на поле вышли Эммануэль Аддаи и Марко Янкович, заменившие Леандро Андраде и Педро Бикальо.

*** 21:34

После первого тайма счет 1:1.

«Карабах» после быстрого гола несколько раз неплохо контратаковал. Но невероятная поддержка трибун, конечно, очень сильно помогает «Атлетику». Баски сравняли счет. Чемпионов Азербайджана ждет очень сложный второй тайм.

*** 21:27

На 40-й минуте «Атлетик» сравнял счет.

Один на один к воротам «Карабаха» вывели Горку Гурузету, и он сво шанс использовал. 1:1.

*** 20:47

На 1-й минуте «Карабах» открывает счет!

Леандро Андраде воспользовался ошибкой футболистов «Атлетика», вышел к воротам и отправил мяч в сетку! 1:0!

*** 20:45

Матч «Атлетик» - «Карабах» начался.

«Сан-Мамес» практически заполнен до отказа. Есть на арене и сектор с азербайджанскими болельщиками.

*** 20:35

Стартовые составы «Карабаха» и «Атлетика».

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Нариман Ахундзаде, Абделла Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

«Атлетик»: Унаи Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес, Ойхан Санчет, Иньяки Уильямс, Нико Уильямс, Горка Гурузета, Аймерик Ляпорте, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Алехандро Рего.

*** 11:18

Сегодня в 20:45 по бакинскому времени в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» начнется матч 3-го тура Лиги чемпионов между местным «Атлетиком» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Хорватии во главе с Игором Паячем.

«Карабах» на данный момент главная сенсация нынешней Лиги чемпионов. После двух туров у подопечных Гурбана Гурбанова стопроцентный результат - 6 очков. Были повержены португальская «Бенфика» (3:2) и датский «Копенгаген» (2:0).

В текущей турнирной таблице «Карабах» занимает 10-е место.

У «Атлетика» все наоборот. Два поражения в первых двух турах - от «Арсенала» (0:2) и «Боруссии» (1:4) - позволяют занимать лишь предпоследнее 35-е место.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

До сегодняшнего дня «Карабах» провел пять матчей с испанскими клубами. После двух сенсационных ничьих с мадридским «Атлетико» (0:0, 1:1) в Лиге чемпионов сезона 2017/18 были еще поражения от «Севильи» (0:3, 0:2) в Лиге Европы-2019/20 и проигрыш от «Вильярреала» (1:3) в Стамбуле в пандемийном сезоне 2020/21. Тогда на ответную игру в Испанию «Карабах» не поехал, так как футболисты массово заразились коронавирусом. Правда, игра не имела для агдамцев турнирного значения. Испанцам была присуждена техническая победа со счетом 3:0.

«Атлетик» лишь раз пересекался с представителем Азербайджана. В сезоне 2015/16 в квалификации Лиги Европы баскам противостоял бакинский «Интер». В Бильбао «Атлетик» выиграл со счетом 2:0, а в Баку команды сыграли вничью 0:0.

