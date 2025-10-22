Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью

Вторая половина матча, как продолжение первой, «Атлетик» атакует.

У «Карабаха» двойная замена. На 56-й минуте на поле вышли Эммануэль Аддаи и Марко Янкович, заменившие Леандро Андраде и Педро Бикальо.

*** 21:34

После первого тайма счет 1:1.

«Карабах» после быстрого гола несколько раз неплохо контратаковал. Но невероятная поддержка трибун, конечно, очень сильно помогает «Атлетику». Баски сравняли счет. Чемпионов Азербайджана ждет очень сложный второй тайм.

*** 21:27

На 40-й минуте «Атлетик» сравнял счет.

Один на один к воротам «Карабаха» вывели Горку Гурузету, и он сво шанс использовал. 1:1.

*** 20:47

На 1-й минуте «Карабах» открывает счет!

Леандро Андраде воспользовался ошибкой футболистов «Атлетика», вышел к воротам и отправил мяч в сетку! 1:0!