Россия передала Азербайджану четырех разыскиваемых

Четыре разыскиваемых лица экстрадированы в Азербайджан. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, граждане Азербайджана — Алиев Хафиз Салман оглу, Алиев Нариман Эльшад оглу, Нуриев Кязым Агагулу оглу и Гасанов Эмин Васиф оглу — экстрадированы из России в Азербайджан.

Все четверо находились в международном розыске по запросу азербайджанской стороны.

В отношении них есть достаточные подозрения в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Азербайджана.

В связи с тем, что они скрывались от следствия и были объявлены в международный розыск, в отношении вышеуказанных лиц были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Их задержали в России и доставили в Азербайджан под сопровождением спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.