Азербайджанцы стали меньше путешествовать по миру

В январе–сентябре этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших за границу, сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 миллион 605 тысяч человек. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 42,2% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 14,6% — в Россию, 10,8% — в Грузию, 8,9% — в Иран, а 23,5% — в другие страны. Среди выехавших 63,6% составили мужчины, 36,4% — женщины.

За последний год число поездок граждан Азербайджана в Грузию выросло на 22%, в Иран — на 2,6%, тогда как поездки в Россию сократились на 30,8%, а в Турцию — на 2,4%.

За девять месяцев 70,6% азербайджанских граждан выезжали за рубеж воздушным транспортом, 27,5% — железнодорожным и автомобильным, 1,9% — морским.