Венгрия опять зовет Трампа и Путина

Венгрия сохраняет готовность приложить все усилия для организации встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште и рассчитывает, что она станет важным шагом на пути к урегулированию российско-украинской войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Вашингтоне.

«Мы хотим, чтобы в Центральную Европу вернулся мир. В течение последних трех с половиной лет мы представляли дело мира. Мы делаем все, что в наших силах. Нас попросили провести этот саммит. Мы готовы. Участникам предоставлены все необходимые условия для успеха. И я очень надеюсь, что этот саммит состоится», – сказал глава МИД в интервью телекомпании CNN.

Комментируя предположения о возможной отсрочке саммита, Петер Сийярто отметил, что его «дата еще не назначена». «Поэтому я не понимаю, что значит откладывать, если дата еще не назначена», – добавил он.

Он сообщил, что 22 октября намерен обсудить вопрос проведения саммита с госсекретарем США Марко Рубио.

Венгерский министр также выразил надежду, что встреча в среду с его американским коллегой даст более четкое представление о сложившейся ситуации.

«Я знаю, что двое моих коллег – госсекретарь Рубио и министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров – разговаривали друг с другом. Насколько я понимаю, они обсуждали принципиальные вопросы. Надеюсь, что они достигнут какого-то соглашения, которое обеспечит хорошую основу для проведения саммита», – заявил глава венгерского МИД.

Сийярто подтвердил, что по-прежнему рассчитывает на успех возможной российско-американской встречи как в контексте урегулирования российско-украинской войны, так и в деле укрепления глобальной безопасности.

Министр подчеркнул, что урегулировать конфликт можно лишь за столом переговоров. Глава венгерского внешнеполитического ведомства заверил, что его страна готова предоставить площадку и все необходимое для такого диалога.