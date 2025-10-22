USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Важные переговоры Байрамова с эстонцами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети Х.

Основное внимание на встрече было уделено расширению взаимовыгодного политического диалога и активизации визитов на высоком уровне.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Эстонии Джейхун Байрамов и Маргус Цахкна обсудили вопросы углубления экономического сотрудничества, полного использования торгового и инвестиционного потенциала, а также укрепления партнерства в области цифровой экономики, возобновляемых источников энергии и развития связей.

Стороны также обсудили общую ситуацию в регионе и между Азербайджаном и Арменией, постконфликтную нормализацию и мирный процесс, подчеркнув важность исторического Вашингтонского саммита, состоявшегося в августе, и его итогов.

