Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Переговоры Ильхама Алиева и министра иностранных дел Эстонии

фото; новость дополнена
13:28 865

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося в Баку с визитом министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Министр иностранных дел Эстонии поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул особую роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Отметив историческое значение достигнутых на вашингтонской встрече договоренностей, Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

Цахкна подчеркнул, что разрешение на транзит через территорию Азербайджана зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Глава МИД Эстонии сказал, что прибыл в Азербайджан с большой бизнес-делегацией и в Баку проходит бизнес-форум, выразил надежду, что подобные мероприятия придадут импульс развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.

Отметив, что Эстония поддерживает связи Азербайджана с Европейским союзом и НАТО, Цахкна выразил удовлетворение нынешней позитивной динамикой в развитии отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с председателем Совета Европейского союза Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметил, что открылись новые перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в сфере энергетики, транспортных связей и других областях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

