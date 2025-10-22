USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

В Азербайджане объяснили причины роста цен

12:48 2147

Рост цен в странах — торговых партнерах Азербайджана в 2025 году способствовал увеличению цен внутри страны на 3,12 процентного пункта.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора.

По его словам, среди внутренних факторов наибольшее влияние на инфляцию оказали рост потребления со стороны государства и домашних хозяйств — на 3,35 процентного пункта, а также удорожание сельскохозяйственной продукции, которое добавило 4,28 процентного пункта.

Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6% в 2025 году и 5,7% в 2026 году.

В июльском прогнозе Центробанк оценивал инфляцию в 5,7% на 2025 год и 5,3% на 2026 год.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 148
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 385
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 496
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1693
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2148
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6009
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3703
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2079
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

ЭТО ВАЖНО

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 148
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 385
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 496
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1693
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2148
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6009
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3703
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2079
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться