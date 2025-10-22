В Азербайджане объяснили причины роста цен

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора.

Рост цен в странах — торговых партнерах Азербайджана в 2025 году способствовал увеличению цен внутри страны на 3,12 процентного пункта.

По его словам, среди внутренних факторов наибольшее влияние на инфляцию оказали рост потребления со стороны государства и домашних хозяйств — на 3,35 процентного пункта, а также удорожание сельскохозяйственной продукции, которое добавило 4,28 процентного пункта.

Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6% в 2025 году и 5,7% в 2026 году.

В июльском прогнозе Центробанк оценивал инфляцию в 5,7% на 2025 год и 5,3% на 2026 год.