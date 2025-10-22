USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Во Франции ограбили еще один музей

12:57 1156

Неизвестные ограбили «Дом просвещения Дени Дидро», музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна. Ограбление произошло спустя всего несколько часов после кражи в Лувре.

«Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия, - приводит заявление мэрии радиостанция France Info. - По первоначальным наблюдениям, часть «сокровищ музея» <...> пропала», передает ТАСС.

Неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты не пострадали. Ведется расследование. Предположительно, воры проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита. «Дом просвещения Дени Дидро» закрыт для посещения.

Министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что в этот день четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией розыск преступников пока не дал результатов.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 150
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 387
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 498
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1695
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2148
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6011
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3703
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2079
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

