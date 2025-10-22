Во Франции ограбили еще один музей

Неизвестные ограбили «Дом просвещения Дени Дидро», музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна. Ограбление произошло спустя всего несколько часов после кражи в Лувре.

«Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия, - приводит заявление мэрии радиостанция France Info. - По первоначальным наблюдениям, часть «сокровищ музея» <...> пропала», передает ТАСС.

Неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты не пострадали. Ведется расследование. Предположительно, воры проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита. «Дом просвещения Дени Дидро» закрыт для посещения.

Министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что в этот день четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией розыск преступников пока не дал результатов.