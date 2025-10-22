К Саркози в тюрьме приставили телохранителей

Французские власти вынуждены приставить двух полицейских к находящемуся в тюрьме бывшему президенту Франции Николя Саркози для обеспечения его безопасности, так как жизнь экс-президента в заключении может быть подвержена серьезным угрозам. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

«Очевидно, что это такой же гражданин, как и все остальные, но при этом [в тюрьме] есть куда более серьезные угрозы, с которыми может столкнуться бывший президент, которым является Николя Саркози», - сказал министр в интервью радиостанции Europe 1, передает ТАСС.

Нуньес подчеркнул, что лично принял решение о направлении сотрудников полиции для охраны Саркози в тюрьме, поскольку в распоряжении экс-президента «ввиду его особого статуса» должна быть охрана.

Ранее телеканал TF1 сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что два офицера из спецподразделения французской полиции SDLP, ответственного за охрану первых лиц государства, круглосуточно обеспечивают безопасность Саркози в тюрьме, находясь в соседней камере.

Напомним, 70-летний экс-президент Франции Николя Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.