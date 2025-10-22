Нетаньяху и Вэнс сверяют часы по ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду проводит встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Иерусалиме. Об этом сообщают израильские СМИ.
October 22, 2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду проводит встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Иерусалиме. Об этом сообщают израильские СМИ.
October 22, 2025
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.