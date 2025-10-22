USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Что пообещали Путину российские генералы?

13:20 1700

Президент РФ Владимир Путин не настроен завершать войну в Украине на текущих рубежах и собирается затягивать мирные переговоры для улучшения позиций российской армии, рассказали «Верстке» несколько осведомленных источников.

По словам близкого к Кремлю чиновника, российскую сторону не устраивает предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий по линии соприкосновения. «Требования Москвы не удовлетворены, сейчас остановиться — это в скором времени получить те же риски и вернуться к тому, с чего начали, только войска еще и восстановят силы», — пояснил собеседник издания.

Он отметил, что Путин по-прежнему не собирается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания каких-либо соглашений и намерен «изматывать Запад», который, как считают в Москве, устает от поддержки Киева. Для мира «слишком рано», подтвердил работающий с Кремлем по линии медиа эксперт. «Путину [Генштаб и военачальники] уже пообещали Покровск и Купянск. А там сейчас ожесточенные бои. Пока не утвердимся на этих позициях, о линии [фронта] говорить не будем», — отметил собеседник журналистов.

С момента встречи Путина и Трампа на Аляске позиции воюющих сторон принципиально не изменились, а глава Белого дома «по-прежнему ничего не может предложить ни нам, ни им», говорит источник издания, работающий с внутриполитическим блоком Кремля. Он поставил под вопрос проведение нового саммита президентов РФ и США в Венгрии, который ранее был перенесен на неопределенный срок. «Ради чего лететь через тридевять земель, выпрашивать пролет борта и поднимать всю эту муть?» — задался вопросом собеседник.

Накануне Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться, но точно об этом станет известно в течение двух дней. «Не хочу тратить время впустую, пока не увижу, что из этого выйдет», — объяснил глава Белого дома. Он отметил, что Россия и Украина «на двоих» теряют по 5–7 тыс. солдат в неделю и снова напомнил о своем предложении заморозить боевые действия на линии соприкосновения.

При этом, по данным источников The Washington Post, Путин во время последнего телефонного разговора с Трампом для завершения войны снова потребовал, чтобы Украина отдала под контроль России весь Донбасс. В обмен он предложил передать Киеву части Запорожской и Херсонской областей. На встрече с Трампом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнять это требование.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 151
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 391
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 500
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1701
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2151
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6018
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3707
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2080
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

ЭТО ВАЖНО

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 151
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 391
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 500
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1701
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2151
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6018
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3707
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2080
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться