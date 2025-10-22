Что пообещали Путину российские генералы?

По словам близкого к Кремлю чиновника, российскую сторону не устраивает предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий по линии соприкосновения. «Требования Москвы не удовлетворены, сейчас остановиться — это в скором времени получить те же риски и вернуться к тому, с чего начали, только войска еще и восстановят силы», — пояснил собеседник издания.

Он отметил, что Путин по-прежнему не собирается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания каких-либо соглашений и намерен «изматывать Запад», который, как считают в Москве, устает от поддержки Киева. Для мира «слишком рано», подтвердил работающий с Кремлем по линии медиа эксперт. «Путину [Генштаб и военачальники] уже пообещали Покровск и Купянск. А там сейчас ожесточенные бои. Пока не утвердимся на этих позициях, о линии [фронта] говорить не будем», — отметил собеседник журналистов.

С момента встречи Путина и Трампа на Аляске позиции воюющих сторон принципиально не изменились, а глава Белого дома «по-прежнему ничего не может предложить ни нам, ни им», говорит источник издания, работающий с внутриполитическим блоком Кремля. Он поставил под вопрос проведение нового саммита президентов РФ и США в Венгрии, который ранее был перенесен на неопределенный срок. «Ради чего лететь через тридевять земель, выпрашивать пролет борта и поднимать всю эту муть?» — задался вопросом собеседник.

Накануне Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться, но точно об этом станет известно в течение двух дней. «Не хочу тратить время впустую, пока не увижу, что из этого выйдет», — объяснил глава Белого дома. Он отметил, что Россия и Украина «на двоих» теряют по 5–7 тыс. солдат в неделю и снова напомнил о своем предложении заморозить боевые действия на линии соприкосновения.

При этом, по данным источников The Washington Post, Путин во время последнего телефонного разговора с Трампом для завершения войны снова потребовал, чтобы Украина отдала под контроль России весь Донбасс. В обмен он предложил передать Киеву части Запорожской и Херсонской областей. На встрече с Трампом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнять это требование.