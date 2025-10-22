USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Товарищ Ким бросает ракеты на восток

13:25 569

В преддверии встречи в Сеуле президентов Южной Кореи и США Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря у восточного побережья страны.

«Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в северо-восточном направлении», - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает Deutsche Welle.

Сеул уточнил, что «обнаружил несколько снарядов, предположительно, являющихся баллистическими ракетами малой дальности». Это был первый запуск такого рода с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в июне. Предыдущий запуск баллистики КНДР состоялся в мае.

В свою очередь новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что запуск ракет Пхеньяном не повлиял на безопасность ее страны и что Токио делится информацией с США в режиме реального времени, передает агентство AFP.

Президенты Южной Кореи и США намерены встретиться на следующей неделе в Сеуле на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Кроме того, ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 152
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 394
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 501
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1703
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2154
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6020
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3709
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2080
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

