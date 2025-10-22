Товарищ Ким бросает ракеты на восток

В преддверии встречи в Сеуле президентов Южной Кореи и США Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря у восточного побережья страны.

«Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в северо-восточном направлении», - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает Deutsche Welle.

Сеул уточнил, что «обнаружил несколько снарядов, предположительно, являющихся баллистическими ракетами малой дальности». Это был первый запуск такого рода с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в июне. Предыдущий запуск баллистики КНДР состоялся в мае.

В свою очередь новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что запуск ракет Пхеньяном не повлиял на безопасность ее страны и что Токио делится информацией с США в режиме реального времени, передает агентство AFP.

Президенты Южной Кореи и США намерены встретиться на следующей неделе в Сеуле на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Кроме того, ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.