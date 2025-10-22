Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL

Результаты расследования крушения лайнера Embraer-190 авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау, могут быть обнародованы и после нового года, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии.

«Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть. Соответствующая работа идет», - сказал Бозумбаев в кулуарах парламента.

В начале августа Бозумбаев заявлял, что Казахстан представит окончательный отчет о крушении самолета компании «Азербайджанские авиалинии» через несколько месяцев. Тогда же вице-премьер сообщал, что модульный блок авионики с лайнера направили на экспертизу в США.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.