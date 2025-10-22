USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL

13:24 1790

Результаты расследования крушения лайнера Embraer-190 авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау, могут быть обнародованы и после нового года, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии.

«Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть. Соответствующая работа идет», - сказал Бозумбаев в кулуарах парламента.

В начале августа Бозумбаев заявлял, что Казахстан представит окончательный отчет о крушении самолета компании «Азербайджанские авиалинии» через несколько месяцев. Тогда же вице-премьер сообщал, что модульный блок авионики с лайнера направили на экспертизу в США.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 153
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 395
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 503
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1707
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2157
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6021
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3709
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2081
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

ЭТО ВАЖНО

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 153
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 395
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 503
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1707
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2157
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6021
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3709
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2081
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1052
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться