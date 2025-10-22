USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне

13:53 504

Азербайджан фиксирует первые положительные итоги договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Вашингтоне 8 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы знаем, что продолжаются переговоры между США и Арменией по реализации проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»). Среди позитивных элементов можно отметить решение Азербайджана разрешить транзит грузов в Армению через свою территорию, в частности, речь идет о поставках зерна из Казахстана», – подчеркнул Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Он также отметил, что одним из положительных шагов стало начало процесса ликвидации Минской группы ОБСЕ 1 сентября.

По словам министра, транспорт и вопросы коммуникаций неизменно остаются ключевыми направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.

«После начала российско-украинской войны этот вопрос стал еще более актуальным. Если маршрут TRIPP будет реализован, по нему смогут перевозить до 15 млн тонн грузов ежегодно. Это откроет большие возможности и для азиатских стран», – указал Байрамов.

В целом, добавил министр, объем грузоперевозок по маршруту Восток-Запад через территорию Азербайджана увеличился на 90%. При этом глава ведомства отметил, что вторая линия Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) может превратить Армению в транзитную страну, а реализация этой инициативы принесет экономическую выгоду всем странам региона.

Байрамов отметил, что проинформировал своего эстонского коллегу о восстановительных и строительных работах в освобожденных от оккупации районах Азербайджана, а также обсудил с ним ситуацию в Сирии, Газе и на Ближнем Востоке в целом.

Говоря о взаимодействии с Евросоюзом, Байрамов подчеркнул, что после формирования нового состава Еврокомиссии в начале 2025 года в отношениях между Азербайджаном и ЕС наблюдается оживление. Министр обратил внимание на то, что энергетика продолжает занимать важное место в отношениях Баку и Брюсселя.

«Азербайджан уже с конца 2020 года начал поставки газа на европейский рынок. Мы экспортируем газ в 14 стран, из которых 12 - европейские, а восемь – страны-члены Евросоюза. В то же время мы проводим серьезную работу в области зеленой энергии», – рассказал глава внешнеполитического ведомства.

