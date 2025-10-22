Эстония откроет посольство в Азербайджане

Эстония в ближайшее время откроет посольство в Азербайджане. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Правительству Эстонии следует расширить свое представительство в Азербайджане. В ближайшее время мы откроем здесь полноценное посольство», — сказал Цахкна.
По его словам, этот шаг станет важным для углубления сотрудничества двух стран как на дипломатическом уровне, так и в политической и деловой сферах.
Глава эстонской дипломатии отметил, что Эстония высоко оценивает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что принятые недавно в Вашингтоне решения имеют большое значение для региона. «Мы также обсудили вопросы связности и транспортных коммуникаций. Азербайджан играет очень важную роль в регионе с точки зрения транспорта», — добавил министр.
Цахкна подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Эстонией постоянно развиваются и укрепляются: «Азербайджан является важной страной как для Эстонии, так и для региона. Со мной в Баку прибыла большая бизнес-делегация. Сегодня сотни азербайджанцев получают образование в Эстонии, а образование объединяет культуры».
Министр добавил, что двустороннее сотрудничество может быть расширено в области цифровизации и зеленых технологий. «Эстония — развитая страна в этих сферах. Я убежден, что двусторонние отношения могут быть значительно улучшены. Латвия и Финляндия также могут извлечь пользу из этих отношений», — отметил Цахкна.
В завершение Цахкна поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь Украине.