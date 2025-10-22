USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Эстония откроет посольство в Азербайджане

и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 396

Эстония в ближайшее время откроет посольство в Азербайджане. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Правительству Эстонии следует расширить свое представительство в Азербайджане. В ближайшее время мы откроем здесь полноценное посольство», — сказал Цахкна.

По его словам, этот шаг станет важным для углубления сотрудничества двух стран как на дипломатическом уровне, так и в политической и деловой сферах.

Глава эстонской дипломатии отметил, что Эстония высоко оценивает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что принятые недавно в Вашингтоне решения имеют большое значение для региона. «Мы также обсудили вопросы связности и транспортных коммуникаций. Азербайджан играет очень важную роль в регионе с точки зрения транспорта», — добавил министр.

Цахкна подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Эстонией постоянно развиваются и укрепляются: «Азербайджан является важной страной как для Эстонии, так и для региона. Со мной в Баку прибыла большая бизнес-делегация. Сегодня сотни азербайджанцев получают образование в Эстонии, а образование объединяет культуры».

Министр добавил, что двустороннее сотрудничество может быть расширено в области цифровизации и зеленых технологий. «Эстония — развитая страна в этих сферах. Я убежден, что двусторонние отношения могут быть значительно улучшены. Латвия и Финляндия также могут извлечь пользу из этих отношений», — отметил Цахкна.

В завершение Цахкна поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь Украине.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 155
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 397
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 505
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1711
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2161
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6024
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3712
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2082
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1053
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

ЭТО ВАЖНО

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 155
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 397
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 505
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1711
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2161
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6024
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3712
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2082
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1053
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться