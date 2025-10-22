Эстония откроет посольство в Азербайджане

Эстония в ближайшее время откроет посольство в Азербайджане. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Правительству Эстонии следует расширить свое представительство в Азербайджане. В ближайшее время мы откроем здесь полноценное посольство», — сказал Цахкна.

По его словам, этот шаг станет важным для углубления сотрудничества двух стран как на дипломатическом уровне, так и в политической и деловой сферах.