МЧС просветило транспортников и пассажироперевозчиков

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело мероприятие, посвященное пожарной безопасности на транспорте и пассажироперевозках, сообщили в ведомстве.

По инициативе Государственной службы пожарной охраны МЧС в Агентстве наземного транспорта Азербайджана Министерства цифрового развития и транспорта состоялось мероприятие на тему «Пожарная безопасность на транспорте и пассажироперевозках». В мероприятии приняли участие представители Государственной службы пожарной охраны МЧС, Агентства наземного транспорта, МВД и Главного управления Государственной дорожной полиции, а также транспортных компаний и предприятий.

Выступая на мероприятии, заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны полковник внутренней службы Джамиль Худиев рассказал о важности обеспечения пожарной безопасности на транспортных средствах, особенно при пассажирских перевозках. Он отметил, что пожары, которые могут возникнуть в общественном транспорте, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, и усиление превентивных мер со стороны транспортных компаний в этой области имеет особое значение.

Была подчеркнута важность обучения водителей и технического персонала правилам пожарной безопасности, обеспечения технического состояния транспортных средств и проведения их периодического технического обслуживания, поддержания в работоспособном состоянии первичных средств пожаротушения и автоматических систем пожаротушения, установленных заводами-изготовителями транспортных средств, содержания топливных систем и моторных отсеков в чистоте от легковоспламеняющихся горюче-смазочных материалов, соблюдения особенностей установки и эксплуатации электрозарядных устройств в соответствии с требованиями «Правил устройства электрооборудования», проведения периодического технического обслуживания и проверок такого оборудования, ответственности перевозчиков в этой связи, а также приоритета безопасности пассажиров.

Затем заместитель председателя Агентства наземного транспорта Азербайджана Натиг Дадашев и представитель Главного управления Государственной дорожной полиции Мубариз Агаев представили подробную информацию о мерах, предпринимаемых в этом направлении.

Перевозчикам были предоставлены методические рекомендации по правилам пожарной безопасности на транспорте, в том числе на автостоянках и в гаражах.