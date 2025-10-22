USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

МЧС просветило транспортников и пассажироперевозчиков

ФОТО
14:00 189

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело мероприятие, посвященное пожарной безопасности на транспорте и пассажироперевозках, сообщили в ведомстве.

По инициативе Государственной службы пожарной охраны МЧС в Агентстве наземного транспорта Азербайджана Министерства цифрового развития и транспорта состоялось мероприятие на тему «Пожарная безопасность на транспорте и пассажироперевозках». В мероприятии приняли участие представители Государственной службы пожарной охраны МЧС, Агентства наземного транспорта, МВД и Главного управления Государственной дорожной полиции, а также транспортных компаний и предприятий.

Выступая на мероприятии, заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны полковник внутренней службы Джамиль Худиев рассказал о важности обеспечения пожарной безопасности на транспортных средствах, особенно при пассажирских перевозках. Он отметил, что пожары, которые могут возникнуть в общественном транспорте, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, и усиление превентивных мер со стороны транспортных компаний в этой области имеет особое значение.

Была подчеркнута важность обучения водителей и технического персонала правилам пожарной безопасности, обеспечения технического состояния транспортных средств и проведения их периодического технического обслуживания, поддержания в работоспособном состоянии первичных средств пожаротушения и автоматических систем пожаротушения, установленных заводами-изготовителями транспортных средств, содержания топливных систем и моторных отсеков в чистоте от легковоспламеняющихся горюче-смазочных материалов, соблюдения особенностей установки и эксплуатации электрозарядных устройств в соответствии с требованиями «Правил устройства электрооборудования», проведения периодического технического обслуживания и проверок такого оборудования, ответственности перевозчиков в этой связи, а также приоритета безопасности пассажиров.

Затем заместитель председателя Агентства наземного транспорта Азербайджана Натиг Дадашев и представитель Главного управления Государственной дорожной полиции Мубариз Агаев представили подробную информацию о мерах, предпринимаемых в этом направлении.

Перевозчикам были предоставлены методические рекомендации по правилам пожарной безопасности на транспорте, в том числе на автостоянках и в гаражах.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 157
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 398
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 505
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1712
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2162
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6026
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3713
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2085
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1053
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

