Сын президента Ирана призвал «встряхнуть систему»

Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсиф в своем телеграм-канале написал, что его отец искренне признает существующие недостатки и проблемы в стране, и «именно с этого начинается путь к реформам».

По словам Пезешкиана-младшего, у президента есть план, видение будущего и надежда, но его идеи неправильно воспринимаются обществом.

«Интеллектуальная парадигма президента отличается от взглядов его критиков. Для решения проблем необходима совместная работа правительства, парламента, судебной системы, религиозных структур и народа. Нельзя ожидать новых результатов, повторяя старые методы. Иногда, чтобы запустить движение, нужно встряхнуть систему», — написал Юсиф Пезешкиан.