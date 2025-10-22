USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Сын президента Ирана призвал «встряхнуть систему»

14:06 391

Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсиф в своем телеграм-канале написал, что его отец искренне признает существующие недостатки и проблемы в стране, и «именно с этого начинается путь к реформам».

По словам Пезешкиана-младшего, у президента есть план, видение будущего и надежда, но его идеи неправильно воспринимаются обществом.

«Интеллектуальная парадигма президента отличается от взглядов его критиков. Для решения проблем необходима совместная работа правительства, парламента, судебной системы, религиозных структур и народа. Нельзя ожидать новых результатов, повторяя старые методы. Иногда, чтобы запустить движение, нужно встряхнуть систему», — написал Юсиф Пезешкиан.

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 158
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 399
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 506
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1714
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2162
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6027
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3713
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2085
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1053
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765

ЭТО ВАЖНО

Асадов встретился с Кобахидзе
Асадов встретился с Кобахидзе фото
14:14 158
Эстония откроет посольство в Азербайджане
Эстония откроет посольство в Азербайджане и другие заявления главы МИД Эстонии
13:59 399
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
Баку о первых плодах саммита в Вашингтоне
13:53 506
Что пообещали Путину российские генералы?
Что пообещали Путину российские генералы?
13:20 1714
В Азербайджане объяснили причины роста цен
В Азербайджане объяснили причины роста цен
12:48 2162
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком
На тонкой грани: между правом на месть и обязанностью быть человеком наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 4527
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву
Ответный реверанс Пашиняна Алиеву обновлено 11:18
11:18 6027
У Ягуба Эюбова новый орден
У Ягуба Эюбова новый орден
12:16 3713
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
Лига чемпионов: «Карабах» в Бильбао против «Атлетика»
11:18 2085
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
Генпрокурор Азербайджана отправился в Бразилию
11:08 1053
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом
Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
01:50 4765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться