Асадов встретился с Кобахидзе

14:14 159

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

А.Асадов передал премьер-министру Грузии приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

И.Кобахидзе выразил благодарность за приветствия и попросил передать его приветствия главе Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность 5-го Тбилисского форума Шелкового пути.

Была выражена удовлетворенность всесторонним развитием отношений между Азербайджаном и Грузией на основе добрососедства и стратегического партнерства.

Премьер-министры обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой сферах, в области зеленой энергетики, гуманитарной и других сферах, а также рассмотрели совместные проекты, реализуемые в различных направлениях.

