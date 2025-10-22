Асадов встретился с Кобахидзе

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
А.Асадов передал премьер-министру Грузии приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
И.Кобахидзе выразил благодарность за приветствия и попросил передать его приветствия главе Азербайджана.
На встрече была подчеркнута важность 5-го Тбилисского форума Шелкового пути.
Была выражена удовлетворенность всесторонним развитием отношений между Азербайджаном и Грузией на основе добрососедства и стратегического партнерства.
Премьер-министры обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой сферах, в области зеленой энергетики, гуманитарной и других сферах, а также рассмотрели совместные проекты, реализуемые в различных направлениях.