Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Стрельба, поджог и кровь у парламента Сербии

14:14 160

Сербская полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед зданием парламента в Белграде, сообщает издание Kurir.

По данным издания, 70-летний мужчина ранил 57-летнего гражданина, выстрелив в него в бедро, после чего поджег одну из палаток сторонников президента Сербии Александара Вучича. В огонь он также бросил несколько патронов. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Происшествие произошло на площади перед парламентом. После сообщений о возгорании на место прибыли сотрудники полиции, представители прокуратуры и пожарные расчеты. Территория оцеплена, продолжаются следственные действия и ликвидация последствий пожара.

Как отмечает издание, в связи с инцидентом президент Сербии Александар Вучич выступит с внеочередным обращением в 13:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени).

По неофициальной информации, стрелявший целился в газовый баллон, размещенный возле одной из палаток, установленных на площади перед зданием Народной скупщины Сербии. Как сообщили очевидцы Kurir, сначала прозвучал громкий хлопок, вызвавший панику среди собравшихся, после чего начал подниматься дым.

Полиция оперативно задержала подозреваемого и обезвредила возможные угрозы. По данным с места происшествия, на площади остаются следы крови, территория заблокирована и закрыта для прохода.

