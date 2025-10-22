Удар по детскому саду в Харькове

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что россияне прицельно атаковали здание детского сада, в него попало три «Шахеда».
По его словам, все 48 детей во время тревоги находились в укрытии и не пострадали. Однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
Всего от последних ударов по Харькову, по данным властей, погиб один человек и шесть ранены, сообщил Синегубов в другом посте, пишут украинские СМИ.
Отмечается, что Минобороны РФ сегодня выпустило заявление об обстреле территорий Украины, но о Харькове в нем не упоминалось.
Фотокорреспондент агентства Reuters сфотографировала детский сад в Харькове, в который попал российский дрон.
Харьков в среду, 22 октября, оказался под массированной атакой российских беспилотников, есть попадание в частный детский сад, погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, был атакован Холодногорский район города: «Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе. На месте удара пожар». Мэр уточнил, что все дети были эвакуированы из сада, где произошел пожар. По его словам, россияне ударили по заведению тремя «шахедами». Пожар продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях об ударе российского беспилотника по детскому саду в Харькове. По словам Зеленского, на данный момент известно об одном погибшем и семи пострадавших. Все дети из детского сада эвакуированы и пребывают в укрытиях, добавил президент Украины.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украина опубликовала фотографии эвакуации детей из детского сада в Харькове, их перепостил и Зеленский. «Эти удары — это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении…» — сказал украинский президент.