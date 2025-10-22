Удар по детскому саду в Харькове

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что россияне прицельно атаковали здание детского сада, в него попало три «Шахеда».

По его словам, все 48 детей во время тревоги находились в укрытии и не пострадали. Однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Всего от последних ударов по Харькову, по данным властей, погиб один человек и шесть ранены, сообщил Синегубов в другом посте, пишут украинские СМИ.

Отмечается, что Минобороны РФ сегодня выпустило заявление об обстреле территорий Украины, но о Харькове в нем не упоминалось.

Фотокорреспондент агентства Reuters сфотографировала детский сад в Харькове, в который попал российский дрон.