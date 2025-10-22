USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Удар по детскому саду в Харькове

фото; обновлено 16:34
16:34 1751

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что россияне прицельно атаковали здание детского сада, в него попало три «Шахеда».

По его словам, все 48 детей во время тревоги находились в укрытии и не пострадали. Однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Всего от последних ударов по Харькову, по данным властей, погиб один человек и шесть ранены, сообщил Синегубов в другом посте, пишут украинские СМИ.

Отмечается, что Минобороны РФ сегодня выпустило заявление об обстреле территорий Украины, но о Харькове в нем не упоминалось.

Фотокорреспондент агентства Reuters сфотографировала детский сад в Харькове, в который попал российский дрон.

  * * * 14:25
Харьков в среду, 22 октября, оказался под массированной атакой российских беспилотников, есть попадание в частный детский сад, погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, был атакован Холодногорский район города: «Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе. На месте удара пожар». Мэр уточнил, что все дети были эвакуированы из сада, где произошел пожар. По его словам, россияне ударили по заведению тремя «шахедами». Пожар продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях об ударе российского беспилотника по детскому саду в Харькове. По словам Зеленского, на данный момент известно об одном погибшем и семи пострадавших. Все дети из детского сада эвакуированы и пребывают в укрытиях, добавил президент Украины.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украина опубликовала фотографии эвакуации детей из детского сада в Харькове, их перепостил и Зеленский. «Эти удары — это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении…» — сказал украинский президент.

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5157
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1047
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5756
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1479
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3957
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6596
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3268
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 874
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1489
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7823

ЭТО ВАЖНО

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5157
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1047
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5756
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1479
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3957
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6596
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3268
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 874
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1489
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7823
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться