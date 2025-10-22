У Кремля нет новостей

По подготовке саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина новостей нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.

«Сроки просто не были определены, до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время. Никаких новостей нет, - сказал он. - Предстоящее мероприятие окружено большим количеством сплетен и пересудов. В большой своей части все это не соответствует действительности».

Говоря об ожиданиях Кремля от этого саммита, Песков отметил, что он «не должен пройти впустую», поскольку оба президента — и Трамп, и Путин — «привыкли работать результативно».

О проведении нового двустороннего саммита президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 16 октября 2025 года. По итогам беседы они собирались встретиться в ближайшие две недели, а местом встречи была выбрана столица Венгрии Будапешт.

20 октября созвонились глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, чтобы обсудить детали планируемой встречи. После их беседы Financial Times (FT) и The Telegraph написали, что саммит отменен, стороны не смогли договориться по вопросу мирного урегулирования конфликта в Украине.

О том, что американский лидер считает обе стороны недостаточно готовыми к переговорам и переговоры состоятся нескоро, также сообщил источник NBC в Белом доме.

Встреча в Венгрии должна была стать второй после начала второго президентского срока Дональда Трампа, в прошлый раз он встречался с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.